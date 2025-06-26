Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aşkın Güra Bayık, gece emzirmenin sadece süt üretimini artırmakla kalmayıp, bebeğin uyku düzeni ve bağışıklığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu vurguluyor. Bayık, gece sütü, melatonin ve triptofan içeriğiyle daha besleyici hale geldiğini belirtiyor.

Memorial Antalya Hastanesi Yenidoğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aşkın Güra Bayık, gece emzirmenin hem anne hem de bebek açısından sağladığı faydalar hakkında önemli bilgiler verdi.

"Annenin yeterli uyku alması da süt kalitesini etkiler"

Gece saatlerinde annelerin istirahat etmesiyle süt üretiminde rol oynayan prolaktin hormonunun daha aktif çalıştığını belirten Dr. Bayık, "Meme, uyarıya bağlı olarak süt üretir. Bu nedenle gece saatlerinde de emzirme ya da sağım yapılması, süt üretimini artırmak açısından önemlidir. Aynı zamanda annenin yeterli uyku alması da süt kalitesine doğrudan etki eder" dedi. Gece emzirme sırasında salgılanan oksitosin ve prolaktin hormonlarının annenin mutluluk düzeyini artırdığını belirten Bayık, bu hormonların serotonin üretimini tetikleyerek annenin daha rahat ve kaliteli uyumasını da sağladığını ifade etti.

Gece sütü daha besleyici

Doğum sonrası ilk üç ayda bebeklerin melatonin seviyesinin yetersiz olduğunu ve bu hormonun anne sütüyle alındığını vurgulayan Dr. Bayık, "Anne sütü gece saatlerinde melatonin ve triptofan açısından daha zengindir. Bu sayede bebek, geceyle gündüzü ayırt etmeye başlar. Gece sütü bebeğin uyku düzenine yardımcı olurken bağışıklığını da güçlendirir. Ayrıca gece salgılanan süt, içerdiği yağ oranı ile daha besleyici hale gelir" diye konuştu.

Gündüz sağılmış süt geceye uygun değil

Anne sütünün gün içinde değişen içeriğine dikkat çeken Bayık, "Sabah saatlerinde salgılanan süt enerji verirken, akşam saatlerinde rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle gündüz sağılan süt gece verilmemeli, gece sağılan süt de gündüz içirilmemelidir. Eğer sütler dondurulmuşsa, sağıldığı saat dilimine uygun şekilde kullanılmalıdır" dedi.

Emzirme aralığı 3 saatten uzun olmamalı

Yenidoğanların ilk haftalarında fazla kilo kaybı, sarılık ya da hipoglisemi gibi durumlarla karşılaşılmaması için emzirme sıklığının önemli olduğunu söyleyen Dr. Bayık, "İlk haftada bebek 3 saatte bir mutlaka emzirilmeli. Bu süreçten sonra kilo alımı normalse, bebek gece kendi ihtiyacına göre uyanabilir. Ancak yine de bu dönemde hekim kontrolleri aksatılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Annenin beslenmesi süt kalitesini etkiliyor

Anne sütünün kalitesinin, annenin ruhsal durumu ve beslenme şekliyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Dr. Bayık, "Anneler üç ana ve üç ara öğünle dengeli beslenmeli, yeterli sıvı almalı. Gün içinde yoğun efor sarf eden anneler mutlaka diyetisyen kontrolünde beslenmeli. Tadını sevmediği ya da zorla yediği yiyeceklerin süte bir katkısı olmaz. Ayrıca çok şekerli yiyecek ve içeceklerin süt üretimine faydası yoktur" diye konuştu.

Ön Süt-Son Süt dengesine dikkat

Anne sütünün besleyici gücünün ön ve son sütle bağlantılı olduğunu söyleyen Bayık, "Bebek bir memeyi ortalama 20 dakika emmeli. Sadece ön süt alan bebek doygun görünse de yeterli kilo alamayabilir. Bu da annenin sütü yetersiz zannetmesine yol açar. Bu nedenle emzirme süresi ve sıklığı, annenin motivasyonu açısından da önem taşır" dedi.