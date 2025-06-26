Türkiye’nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişen ve adını geleneksel Türk gelinliklerinin kırmızısından alan gelincik çiçekleri, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yozgat’ta gelinciklerle kırmızıya bürünen arazi, kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Yozgat’ın Spor Vadisi Göleti çevresinde açan kırmızı gelincikler, bulunduğu yeri adeta kırmızı renge boyuyor. Nisan ve ağustos ayları arasında açan ve boyları 30 ila 60 santimetre arasında değişen gelincikler, özellikle kurak topraklarda yetişiyor. Tarlalarda ve kırlarda doğal olarak yetişen gelincikler, mart ve ekim ayları arasında tohumla da çoğaltılabiliyor. Spor Vadisi Göleti çevresinde açan binlerce gelincik, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Doğaya ilgi duyan vatandaşlar, kırmızı çiçekler arasında yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekiyor.

Bölgeye yakın bir yerde ikamet eden Abdullah Sungur, her yıl çocuklarıyla bölgeye geldiklerini belirterek, "Evimize yakın olduğu için her sene buralara çocuklarımızla beraber gezmek için mutlaka uğrarız. Ama bu sene uğradığımızda daha değişik bir manzarayla karşılaştık. Gelincik dediğimiz kırmızı çiçekler geçen sene bu kadar yoktu ama bu sene çok fazla var. Yani bunun da hikmetinin ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Ya rüzgarın getirdiği veyahut da çok fazla bir ayak izi olmadığı için böyle çok güzel bir manzara olmuş. Bizim de hoşumuza gitti. Bir saattir de buralarda dolaşıyoruz" dedi.