İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi’nden bu yıl mezun olan Zeynep İrem Yörü ve Hasan Can Özdemir, Avrupa Birliği tarafından sayılı gence verilen ‘Jean Monnet’ bursunu almaya hak kazandı. Yörü ve Özdemir, hukuk alanında en iyi eğitimi veren ülkelerden biri olarak gösterilen Hollanda’ya giderek 1 yıl boyunca yüksek lisans eğitimi alacak. Genç hukukçulardan Yörü, Tilburg Üniversitesi’nde teknoloji hukuku; Özdemir ise Utrecht Üniversitesi’nde uluslararası kamu hukuku ve insan hakları alanında eğitim görecek.

Dünyanın en tanınmış hukukçularından ders alma ve çevrelerini geliştirme imkanı bulacak olan Yörü ve Özdemir, kendilerine yeni kariyer fırsatları sağlayacak. Yüksek not ortalamaları, başarılı projeleri ve referanslarıyla ön plana çıkarak bursa layık görülen Yörü ve Özdemir’in tüm eğitim giderleri de burs kapsamında karşılanacak.

"Hedefim danışmanlık"

Hollanda’ya gideceği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Yörü, yüksek lisanstan sonra Avrupa’da teknoloji hukuku ve kişisel veri hukuku üzerine faaliyet gösteren şirketlere yasal danışmanlık vermek istediğini söyledi. Yörü, Tilburg Üniversitesi’nin özellikle teknoloji hukuku, finans hukuku ve ekonomi hukuku alanlarında kendini çok geliştirmiş bir üniversite olduğuna dikkat çekti.

"İngilizce eğitim avantaj sağladı"

İEÜ Hukuk Fakültesi’nde aldığı İngilizce derslerin, sağlam bir altyapı edinmesine ve şu anki başarısına büyük katkı sağladığını dile getiren Yörü, "Birçok kişi, okul bittikten sonra hukuk İngilizcesi terminolojisini geliştirmek için kurslara gidiyor. Benim ise fakültede aldığım eğitim sayesinde böyle bir şeye ihtiyacım olmadı. Şu anda, İngilizce ve hukuk İngilizcesi anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Üniversitemin sunduğu bu avantaj sayesinde, yabancı bir ülkede de rahatlıkla çalışabilirim. Bu açıdan üniversiteme ve hocalarıma minnettarım" ifadelerini kullandı.

"Yeni kampüste akademisyen olmak isterim"

Utrecht Üniversitesi’nin, insan hakları alanında saygın ve köklü üniversitelerden biri olduğunu vurgulayan Özdemir ise, yüksek lisans sonrası yurt dışında akademik kariyer yapmayı hedeflediğini dile getirdi. Özdemir, "Öncelikle Hollanda’da, orası olmazsa da Avrupa’da doktora yapmak istiyorum. Utrecht’te yapacağım yüksek lisansın, hedefime ulaşmam noktasında bana büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Avrupa’daki kariyerin ardından, ilerleyen dönemlerde İEÜ’nün Güzelbahçe’de açacağı yeni kampüste akademisyen olarak hizmet vermeyi, tecrübelerimi Türkiye’ye aktarmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

Jean monnet bursu nedir?

Jean Monnet Burs Programı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülüyor. 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen burs programı kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınıyor. Burslar, Türkiye’nin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis ediliyor.