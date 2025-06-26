Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi uygulama alanında bulunan seralarda üretimi yapılan sebzelerin hasadı gerçekleşti.

1000 dekardan fazla üretim alanına sahip olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; öğrencilerine hem teorik hem de pratik eğitim öğretim imkanı sunarak sektöre hazır geleceğin ziraat mühendislerini yetiştirmeye devam ediyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulunda açılan Akıllı Sera Teknolojileri programı ile tarım sektörüne teknolojiyle entegre, nitelikli ara elemanlar kazandırmayı amaçlıyor. Bu sayede mezunlar, çağdaş seracılığın gerekliliklerine hâkim, üretim süreçlerinde etkin rol alabilecek donanıma sahip olacak, bölge tarımının gelişimine katkı sunacak. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu yaptığı açıklamada; uygulamalı tarım faaliyetleriyle öğrencilerin tarımsal üretimin tüm aşamalarında yer alarak mesleki deneyim kazandığını, üretilen ürünler sayesinde üniversiteye ekonomik katkı sağlandığını söyledi. Rektör Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak, sürdürülebilir tarım anlayışıyla hem öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunuyor hem de uygulamalı üretimle üniversitemize ekonomik katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemize ait uygulama alanlarındaki seralarda Niğde’mizin ve bölgemizin tarımsal potansiyelini yukarıya taşıyoruz. Böylece üniversitemizden sofralara ürünlerimiz en taze haliyle satış ofislerimiz aracılığıyla ulaşıyor" dedi.

Türkiye’nin tarım potansiyeline katkı sunacak donanımlı tarım uzmanlarının NÖHÜ’de yetiştiğini de belirten Rektör Uslu; "Üreten üniversite modelimizin en güzel örneklerinden biri olan bu çalışmalarla, sadece eğitim değil aynı zamanda üretimle de bölgemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.