Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında Aydın Altı Nokta Körler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törende konuşan Dernek Başkanı Bayram Özen, görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, çözüm önerilerini içeren Braille alfabesiyle yazılmış 5 maddelik bir dilekçeyi Aydın Valiliği’ne sunduklarını açıkladı.

Aydın Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu programa dernek üyeleri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Başkan Bayram Özen, 81 ilde valilere, büyükşehir ve il belediye başkanlarına taleplerini içeren bir dilekçe sunduklarını ifade etti.

Dilekçede yer alan taleplere ilişkin bilgi veren Başkan Özen, "Beyaz bastonun reçeteye yazılması, kamu kurum ve kuruluşlarının içerisindeki yönlendirme levhalarının Braille alfabesi ile yer alması, sosyal medya hesaplarının ulaşılabilir hale getirilmesi ve betimleme eklenmesi, asansörlerde, toplu taşıma araçlarında sesli uyarı sistemlerinin çalıştırılması, sesli durak sistemine geçilmesi gibi 5 madde içeren talep dilekçesi verdik. Temennimiz bundan sonraki süreçte sonuç almak" dedi.

Programın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dernek üyelerine öğle yemeği verildi. Başkan Özen, programı düzenlemelerinde büyük destek sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.