Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Mayıs 2026 ile 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 158 aranan şahıs yakalanırken, 58 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın polisi tarafından bir hafta boyunca yürütülen uygulama ve denetimlerde toplam 26 bin 687 şahıs sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 158 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş çalışmalarında ise kent genelinde meydana gelen 35 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 56 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ayrıca 271 gram uyuşturucu madde, 6 bin 126 adet sentetik ecza, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği/pompalı tüfek ile 129 adet fişek ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 24 bin 267 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 5 bin 123 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 155 araç trafikten men edildi.