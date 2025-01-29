Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir şahsın yapılan üst aramasında, ayakkabı tabanında eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan ilçesinde icra edilen faaliyette, E.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında, giymiş olduğu ayakkabı tabanında 4 adet paketler halinde yaklaşık 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.