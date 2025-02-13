İstanbul trafiğini rahatlatma görevini üstlenen Avrasya Tüneli, 2023 yılı sonuna kadar sürdürülebilirlik alanında attığı adımlarla Türkiye ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı. Tünelin ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Hizmete açıldığı 2016 yılından bu yana İstanbul trafiğini rahatlatan önemli projelerin başında gelen Avrasya Tüneli’nin ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlandı.

Enerji verimliliği, karbon ayak izi, su yönetimi, atık yönetimi, toplumsal katkı ve çalışan hakları gibi sürdürülebilirliğin kritik konularında atılan adımların yer aldığı rapor, 2023 dönemini kapsamakla birlikte, ilk rapor olması nedeniyle açılışından bu yana gerçekleştirilen çalışmaların tamamını içerdi.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi liderliğinde hazırlanan rapor, ilgili tüm departmanların katkılarıyla oluşturularak tünelin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki işletme performansını kapsamlı bir şekilde ele alındı.

GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak hazırlanan ve tüm paydaşlara şeffaf ve kapsamlı bilgi sunmayı amaçlayan raporda önceki yıllara ait verilerle karşılaştırmalar yapılarak, tünelin sürdürülebilirlik performansındaki gelişmeler ve gelecekteki hedefleri değerlendirildi.

Yapı Merkezi ve Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, raporda yer alan mesajında, dünya genelinde hızla değişen dinamiklerin sürdürülebilirlik kavramını her geçen gün daha da önemli hale getirdiğini vurguladı. Başkan Arıoğlu, tünelin yalnızca iki kıtayı birbirine bağlayan bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda İstanbul’un geleceğine ışık tutan stratejik bir vizyonun temsilcisi olduğunu belirtti.

Raporda yer alan başlıca konular şöyle sıralandı:

Zaman ve yakıt tasarrufu: Tünelin açılışından itibaren geçen 7 yıllık süreçte, 172 milyon saat zaman tasarrufu ve 218 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf, İstanbul’un trafik yükünün hafiflemesinin yanı sıra şehirdeki hava kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağladı.

Tünelin açılışından itibaren geçen 7 yıllık süreçte, 172 milyon saat zaman tasarrufu ve 218 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf, İstanbul’un trafik yükünün hafiflemesinin yanı sıra şehirdeki hava kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağladı. Karbon emisyonlarının azaltılması: Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilikçi teknolojiler kullanılarak karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede, bugüne kadar toplam 91 bin ton karbon emisyonu azaltıldı.

Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilikçi teknolojiler kullanılarak karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede, bugüne kadar toplam 91 bin ton karbon emisyonu azaltıldı. Ekonomik katkılar: Avrasya Tüneli’nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkı, yalnızca çevresel faydalarla sınırlı kalmadı. Tünel, hizmet vermeye başladığı 2016 yılından 2023 sonuna kadar sürdürülebilirlik için attığı adımlar ile ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı ve sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik olarak da güçlü bir destek oluşturdu. Ayrıca, Deloitte tarafından yapılan Ekonomik Etki ve Harcama Getirisi Analizi, tünelin sözleşme süresi boyunca toplamda 8,6 milyar dolar kamu tasarrufu sağlayacağını öngörüyor, bu da 1,245 milyar dolar olan tünelin yatırım bedelinin yaklaşık 7 katı büyüklüğünde bir tasarrufa işaret ediyor.

Avrasya Tüneli’nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkı, yalnızca çevresel faydalarla sınırlı kalmadı. Tünel, hizmet vermeye başladığı 2016 yılından 2023 sonuna kadar sürdürülebilirlik için attığı adımlar ile ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı ve sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik olarak da güçlü bir destek oluşturdu. Ayrıca, Deloitte tarafından yapılan Ekonomik Etki ve Harcama Getirisi Analizi, tünelin sözleşme süresi boyunca toplamda 8,6 milyar dolar kamu tasarrufu sağlayacağını öngörüyor, bu da 1,245 milyar dolar olan tünelin yatırım bedelinin yaklaşık 7 katı büyüklüğünde bir tasarrufa işaret ediyor. Mavi Nokta Ağı: Avrasya Tüneli Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatı (OECD) tarafından sürdürülebilir ve kaliteli altyapı projelerini desteklemek amacıyla geliştirilen “Mavi Nokta Ağı” (Blue Dot Network - BDN) sertifikasyonu kapsamında pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan ulaştırma alanındaki ilk proje oldu.