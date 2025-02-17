SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Her Zaman Sağlıklı Konuşalım’ ve ‘Bilgi ve Deneyim Buluşmaları’ etkinlikleri ile uzmanların bilgi ve deneyimleri vatandaşlar ile buluşturuluyor.

Atakum Belediyesi sağlıktan ekonomiye, ekonomiden teknolojiye birçok alanda vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Özgecan Kadın Danışma Merkezinde her hafta düzenlenen Her Zaman Sağlıklı Konuşalım etkinliği ile Hasan Ali Yücel’de iki haftada bir düzenlenen Bilgi ve Deneyim Buluşmalarında uzmanlar vatandaşlara önemli bilgiler veriyorlar.

Toplum sağlığı ile ilgili çalışmalarına da devam eden Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezinde her hafta farklı bir uzman doktoru vatandaşlarla buluşturuyor. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi iş birliğiyle ‘Her zaman sağlıklı konuşalım’ başlığı altında düzenlenen programda uzmanlar, sağlıklı yaşam konusunda değerli bilgiler paylaşıyorlar. Etkinlikte ayrıca, katılımcılardan iki kişiye ücretsiz muayene hakkı veriliyor. Önceki etkinliklerde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel ile Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Orhan Selçuk Güneş’in konuk olduğu programda bu hafta Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak konuk olacak. Program 19 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak.

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde iki haftada bir düzenlenen bilgi ve deneyim buluşmaları, zengin içeriğiyle vatandaşları ağırlıyor. Alanında uzman isimlerin söz aldığı organizasyonda bu kez, dijital dünya masaya yatırılacak. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Derya İren ve Cem Mazmano ‘Güvenli İnternet Kullanımı’, ‘Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis’, ‘Teknoloji Bağımlılığı’ ve ‘Siber Zorbalık’ başlıkları altında önemli bilgiler verecek. Program, 19 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de vatandaşlarla buluşacak.