Afyonkarahisar Valiliği tarafından hazırlanacak olan Eber Gölü için çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma projesi, Interreg NEXT Med Programı’nın ‘Yeşil Dönüşüm’ çağrısına sunulmaya hazırlanıyor.

Proje, gölün ekolojik dengesini yeniden sağlamayı ve bölgedeki sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bugün, Eber Gölü müdahale planı çerçevesinde, proje paydaşlarının bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi. Eber Gölü’ne yönelik müdahale gereksinimlerini değerlendirmek için düzenlenen toplantıda, gölün su kalitesi, biyolojik çeşitliliği ve kıyı erozyonu gibi çeşitli sorunlar kapsamlı bir şekilde analiz edildi. Çevre uzmanları, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlar davet edildi. Uzmanlar ve yerel paydaşlar, gölün yaşadığı sorunların nedenlerini belirlemek ve etkili çözümler üretmek için bir araya geldi.

Proje, en az üç ülkeden, biri Avrupa Birliği Akdeniz Ülkesi (EUMC) ve diğeri Akdeniz Ortak Ülkesi (MPC) olmak üzere bir ortaklık yapısı gerektiriyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin yanı sıra, İtalya, Tunus, Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkelerinden de katılım öngörülüyor. Katılımcılar, projenin bölgenin ekolojik dengesinin korunması ve sürdürülebilir su yönetimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, tüm paydaşların iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesiyle Eber Gölü’nün geleceğine yönelik umut verici adımların atılmasını sağlayacak.