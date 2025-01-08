Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı İnegöl Belediyesi ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda İnegöllü öğrencilerle bir araya geldi. 22 günlük uzay macerasını anlatan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye’nin uzay misyonu ve hedeflerini anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı 19 Ocak 2024 tarihinde 22 günlük uzay yolculuğu gerçekleştirmişti. Türkiye’nin bu alandaki tarihi bir adımı olan yolculuğun ardından tecrübelerini ve Türkiye’nin uzay misyonunu anlatmak üzere farklı şehirlere giden Türk Astronotu Alper Gezeravcı, bugün İnegöl Belediyesi ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda İnegöllü öğrencilerle buluştu. İnegöl Belediyesi spor salonunda düzenlenen programa; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü Okan Şen, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile farklı okullardan çok sayıda öğrenci katıldı.

AMACIMIZ BİR ASTRONOTUN HAYAT HİKAYESİNİ ANLATMAK DEĞİL

Öğrencilerin heyecanla beklediği Alper Gezeravcı, salon girişinde çiçeklerle karşılandı. Alkışlarla salona giren Gezeravcı, burada sunum eşliğinde uzay yolculuğunu anlattı. Bu buluşmaların sebebinin bir astronotun uzay maceralarını anlatmak olmadığını, ülkemizin bu alandaki vizyon ve hedeflerini duyurmak olduğunu kaydeden Gezeravcı, gençlere önemli tavsiye ve çağrılarda bulundu. Astronot Alper Gezeravcı “Türkiye Cumhuriyeti’nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlamasının ardından bugün 259’uncu programımızı yapıyoruz. İnegöl’ümüzde sabah 3 farklı köyümüzde öğrencilerimizle buluştuk. Bu görevi sizlerle paylaşma çabamızın motivasyonu, 22 günlüğüne uzaya gönderilmiş bir Türk vatandaşının hayat hikayesini anlatması değil. Çünkü bu görev bir vatandaşımızı 22 gün tecrübe sahibi etmek için değil, ülkemizin geleceği olan siz değerli kardeşlerimize yıllardır her ortamda yaftalanmaya çalışılan özgüvenlerinizi ayağa kaldırmaya vesile olacak. Devletimizin gücünü, iradesini dünyanın gelişmiş ülkelerinden hiçbir eksiği olmadığını net olarak idrak etmesine vesile olacak. Yapacağınız bütün işlerde, ulaşmak istediğiniz bütün hedeflerde ilham kaynağınız olacak bir başarının net portresini gözler önüne sermek amacıyla buraya geliyoruz. Buraya kadar gelmek bizim boynumuzun borcu. Bu bizim hikayemizin başlangıcı, bir bitiş değil” dedi.

EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ, GENÇLERİMİZ

Gençlerin ülkemizin en önemli zenginliği olduğuna vurgu yapan Alper Gezeravcı, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizin ısrarla her yerde belirttiği gibi en büyük ve güvendiğimiz, teminatımız dediğimiz toprağımızın altındaki doğal zenginlikler değil. Toprağımızın üstündeki asıl değerlerimiz. Siz gençlerimizsiniz. Lütfen daha bu yaşlardan itibaren üniversite hayatınızda ve mezun olur olmaz hayatınızın kariyer açısından ilk dönemlerinde bu ülkenin çok önemli projelerinin içerisinde yer alacağınızın idrakıyla bugünlerden sırtınızda taşıdığınız o küfenin içini doldurun. Hayatta bir başarıya erişmek için 50’li 60’lı yaşlara kadar bekleyeceğinizi, bunun için zamanınız olacağını düşünmeyin kardeşlerim” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren Astronot Alper Gezeravcı, konuşmasının devamında uzaya gidiş yolculuğunun başvuru aşamasından aldığı eğitimlere, tüm aşamaları tek tek sunum eşliğinde öğrencilere anlattı. Aynı şekilde uzay yolculuğunu da fotoğraflarla süsleyerek öğrencilere detaylarıyla anlattı. Uzayda yapılan deneyleri de paylaşan Gezeravcı, bu alanda ülkemizin yeni hedeflerine ilişkin de öğrencilere bilgiler verdi.