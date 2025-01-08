AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Teşkilat Başkanı Ahmet Erdoğmuş, Sosyal Politikalar Başkanı Melda Soysal ve Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ile birlikte Kütahya basınıyla buluştu.

Toplantıda, 16 Haziran 2022’de göreve başlamalarından itibaren geçen 937 günlük süreçte gerçekleştirilen çalışmalar, takip edilen yatırımlar ve şehre kazandırılan hizmetler hakkında bilgi paylaşıldı.

Başkan Önsay, "Şehrimizin kalkınması ve hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına tüm alanlarda çalışmalarımız, göreve yeni gelecek teşkilat mensuplarımızın katkıları ve milletvekillerimizin çabalarıyla kesintisiz devam edecektir" dedi.

Ayrıca Kütahya gündemini değerlendiren Önsay, Kütahyalıları, 11 Ocak’ta düzenlenecek olan 8. Olağan Genel Kurul’a katılmaya davet etti.