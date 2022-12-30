Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO) tarafından “Yeni Yıl Konseri” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO) tarafından “Yeni Yıl Konseri” düzenlendi.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirilen konsere; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, Müdür Yardımcısı Doç. Kaya Kılıç başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Yeni Yıl Konserinde G. Bizet, J. Brahms ve W. A. Mozart gibi bestecilerin eserleri seslendirildi. Orkestra Şefliğini Öğr. Gör. Murat Göktaş’ın yaptığı konserin solisti ise Viyolası ile Borusan Filarmoni Orkestrası sanatçısı Efdal Altun oldu. Komedi ve klasik müziği bir arada sunan Efdal Altun kendine has tarzı ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Anadolu Üniversitesi ailesini bir araya getiren ve büyük beğeni toplayan konser sonunda Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Efdal Altun ve Öğr. Gör. Murat Göktaş’a “Fidan Dikim Sertifikası” takdim etti.