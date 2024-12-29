Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı bin 900 rakımlı Bıçakçılar köyü, kar yağışının yoğun olduğu kış aylarında doğanın zorlu şartlarıyla mücadele ediyor. Bu yıl kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köyde yollar kapanırken, elektrik ve telefon hatlarındaki kesintiler de hayatı olumsuz etkiliyor.

Köyde yaşayanlar, çatılarında biriken tonlarca karı temizlemek ve yolları açmak için büyük çaba harcıyor. Ancak dış dünyayla bağlantının kesildiği dönemlerde yaşam, daha da zorlaşıyor.

“Sıcak evlerimizde kışı geçiriyoruz”

Yöre halkından Havva Gedik, köydeki yaşamlarını şu sözlerle anlattı:

“Yılın 12 ayı burada yaşıyorum. Buraya dönem dönem kar yağar. Son yağışlarda kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Evlerimiz kışa uygun, sobamız yanıyor, sıcak evlerimizde yaşıyoruz. Sonbaharda her türlü önlemimizi alıyoruz. Ama elektrik ve telefon kesintileri zaman zaman sıkıntıya neden oluyor.”

“Oğlum askerde, haberleşemiyoruz”

Mehmet Ulubat ise telefon kesintilerinin kendilerini çok etkilediğini dile getirerek, “12 ay bu köydeyiz. Şu an kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Elektrik ve telefon hatları sık sık kesiliyor. Oğlum askere gitti, ne biz ondan haber alabiliyoruz ne de o bizden. Köyde az sayıda kişi yaşıyoruz, çoğu yaşlı. Bu şartlarda hayat devam ediyor” ifadelerini kullandı.