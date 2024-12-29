Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden sahil kenti Mersin’de Toroslar karla kaplanırken izlemesi keyif veren görüntüler oluştu.

Her mevsimde denize girilen Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek rakımları bu senenin son günlerine karla girdi. Son günlerde Mersin’in genelinde merkezi noktalarda etkili olan sağanak yağış, bin 500 rakım üzerine kar olarak düştü. Toros dağları başta olmak üzere bin 500 rakımda yer alan bazı yaylalar ile ormanlar beyaza büründü. Erdemli ile Karaman’ın Ayrancı ilçesini birbirine bağlayan kış mevsimi nedeniyle tamamen kapatılan yol da karla kaplandı. Bazı vatandaşlar kar görmek için Torosların eteklerine çıktı, piknik yaptı.

Kar görmek için sahil kenarından bin 500 rakıma çıkarak piknik yapan vatandaşlardan Ahmet Tosun, "İçimiz açılsın hem piknik yapalım hem de kar görelim dedik. Allah’ın izniyle güzel kar yağdı, Toroslar karla kaplandı. Bu sene suyumuz da bol" dedi.

Vatandaşlardan Murat Özkan da kar manzarasında piknik yapmak için geldiklerini söyledi.