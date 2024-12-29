Didim Belediyesi, Cumhuriyet Kent Meydanı’nda kurulan yeni yıl panayırında, ’Didyma’ markalı ürünlerini Didimli vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi, kendisine ait Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerden üretilen yağları, Didimli vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı’nda kurulan yeni yıl panayırında açılan stantta, nane, kekik, biberiye, kantaron, lavanta yağları ve delice zeytinyağı Didyma markası adı altında satışa sunuluyor. Didimlilerin büyük ilgi gösterdiği satış standında, Didyma markalı ürünlerin satışının yanı sıra tanıtımı da yapılıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Belediyemize ait Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığımızda yetiştirmiş olduğunuz ürünlerimizden elde ettiğimiz yağları kentimizin her noktasında vatandaşlarımızla buluşturma devam ediyoruz. Yeni yıl dolayısıyla Cumhuriyet Kent Meydanı’nda açmış olduğumuz standımızda Didyma markalı ürünlerimizin satış ve tanıtımını yapıyoruz” dedi.