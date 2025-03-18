Hatay’ın Arsuz ilçesinde dolandırıcılık suçu nedeniyle yakalan şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 18 Mart 2025 günü Arsuz ilçesinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 100 bin lira adli para cezası bulunduğu belirlenen F.D. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk olunan F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.