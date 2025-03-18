Hatay’ın Arsuz ilçesinde dolandırıcılık suçu nedeniyle yakalan şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 18 Mart 2025 günü Arsuz ilçesinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 100 bin lira adli para cezası bulunduğu belirlenen F.D. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk olunan F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA