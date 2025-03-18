İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı. İftara yetişmeye çalışan İstanbullular yağışlı havanın da etkisiyle evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

İstanbul’da akşam saatlerinin yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı. İftara yetişmeye çalışan İstanbullular yağışlı havanın da etkisiyle evlerine gitmekte zorluk yaşadı. Gün boyu etkili olan yağmur yollarda araç ve duraklarda insan kalabalığına neden oldu. Trafiğin etkisi D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde görüntülendi. Metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık yaşanırken yollarda da otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 18.30 itibariyle yüzde 80 olarak ölçüldü.