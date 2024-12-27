Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan’ın Babaannesi Emine Arslan 78 yaşında hayata veda etti. Merhume Arslan, Yunusemre Belediyesi Başkanı Semih Balaban’ın da katıldığı cenaze namazının ardından Osmancalı’da toprağa verildi.

Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Özge Arslan ile CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan’ın babaannesi, Manisa Barosu Eski Başkanı Ali Arslan’ın annesi Emine Arslan 78 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Emine Arslan, Osmancalı’da Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Yunusemre Belediyesi Başkanı Semih Balaban, eşi Serap Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Arslan Ailesinin yakınları katıldı. Gözyaşları arasında taziyeleri kabul eden Arslan Ailesi, kılınan cenaze namazının ardından Merhume Arslan’ı Osmancalı Mezarlığında toprağa verdi.