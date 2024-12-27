Soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren Edirne’de kar, Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyü civarında etkili oldu.

Edirne’nin Bulgaristan sınırında başlayan kar yağışı Edirne’yi de etkisi altına aldı. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köylerinden olan Hamzabeyli’de sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli köyünde etkili olan kar, çiftçileri sevindirdi.

Hamzabeyli köyü sakinlerinden Ahmet Toroz, kar yağışının sevindirdiğini belirterek bereketli olmasını diledi.

Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.