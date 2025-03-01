Arpaçay’da Özel İdare çalışanlarını yoğun kar yağışında gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı Kaymakam Muhammed Burak Akköz tarafından başarı belgesi verildi.

Kars’ın Arpaçay ilçesi Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Özel İdare Şantiyesini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Ziyarette, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Akköz, özellikle karla mücadele ve köylerde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özverili ve disiplinli çalışmalarıyla vatandaşlara hizmet sunan İlçe Özel İdare personellerine teşekkür eden Kaymakam Akköz, başarılı çalışmalarından dolayı personellere Başarı Belgesi takdim etti.

Personellerin emeklerinin ilçenin gelişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Akköz, bundan sonraki görevlerinde de başarılar dileyerek İlçe Özel İdare Şantiyesi’nden ayrıldı.