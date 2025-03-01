TÜGVA Antalya İhtisas Akademisi’nin konuğu olan Vali Şahin, Türk milletinin şehircilik alanındaki tarihi gelişimi, şehir planlamasında estetiğin önemi ve Antalya üzerine gençlerle değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği ve Akdeniz Üniversitesi Yeniler Kulübü iş birliğiyle düzenlenen İhtisas Akademisi’nin konuğu oldu. Hulusi Şahin, ‘Şehir ve Estetik’ başlıklı oturumda şehir planlamasında estetiğin önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin şehircilik alanında önemli adımlar atmış bir millet olduğunu belirten Vali Şahin, "İnsanlar, tarihin ilk dönemlerinde küçük topluluklar halinde yaşarken, tarım ve üretimdeki gelişmelerle birlikte şehirler kurmuş ve bu şehirleri geliştirmeye başlamışlardır. Zaman içinde bazı şehirlerimiz farklı mimari ve kültürel kimlikler kazanmıştır. Kimi şehirler Selçuklu mimarisinin izlerini taşırken, kimileri Osmanlı’nın estetik anlayışını yansıtmaktadır. Ecdadımız tarafından inşa edilen külliyelerde bir şehrin tüm unsurları bir araya getirilmiş, şehircilik anlayışı bu bütünlük içinde şekillenmiştir. Divriği ilçesi buna çok güzel bir örnektir" dedi.

"Şehirlerimizi sürdürülebilir bir estetik anlayışla planlamalıyız"

Şehirlerin estetik bir anlayış içerisinde korunması ve planlanması gerektiğini ifade eden Vali Şahin, "Ötüken, Kaşgar ve Balasagun gibi şehirler, Türk milletinin kutsal şehirleri arasında yer alır. Günümüzde ise İstanbul, Türk milletinin gözbebeği diyebileceğimiz bir şehirdir. Ben İstanbul’u bir Kaşıkçı Elması olarak görüyorum. Antalya ise bu değerli elmasın çevresindeki en kıymetli taşlardan biridir. Bu nedenle Antalya’da hızlı betonlaşmaya, yüksek katlı yapılaşmaya karşı dikkatli olmalı, denizimizi korumalı ve artan nüfus karşısında altyapıyı güçlendirmeliyiz. Suyu, toprağı ve çevreyi kullanırken sürdürülebilir bir anlayışla hareket etmeli ve geleceği düşünerek planlama yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Şehir ve Estetik konulu konuşmasının ardından Vali Şahin, katılımcıların sorularını cevapladı.

Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker ve Prof. Dr. Şükrü Özen, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, kurum müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.