Odunpazarı Belediyesi’nin hayata geçirdiği Arıköy’de botanik bilgisi, temel ve ileri düzey arıcılık, kovan bakımı ve pazarlama stratejileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler için kayıtlar başlıyor.

Belediyeden kayıtlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılın arıcılık eğitimleri için kayıtlar 10 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 2 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Başvurular, Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bürosuna şahsen yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve iletişim için Odunpazarı Belediyesi ile iletişime geçebilirsiniz. Arıköy’de gerçekleştirilen eğitimler, usta öğreticiler eşliğinde olup, katılımcılara yıl boyunca uygulamalı deneyim kazandırmaktadır. Eğitimler sonunda elde edilen ballar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmakta ve Halk Market aracılığıyla satışa sunulmaktadır. Arıcılıkla ilgilenen ve bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar, Arıköy Projesi’ne başvurarak değerli bilgiler edinebilir ve pratik deneyim kazanabilirler."