Arıcak ilçesinde düzenlenen Dama Turnuvası’nda yarı final heyecanı yaşandı.

Arıcak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Dama Turnuvası’nın yarı final müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe genelinden birçok yarışmacının mücadele ettiği turnuvada, kıyasıya rekabet yaşandı. Arıcak Kaymakamı Emre Yeşil, turnuvada mücadele eden tüm yarışmacıları tebrik ederek, "Tüm finalistlerimizi tebrik ediyor, final karşılaşmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Final müsabakalarının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.