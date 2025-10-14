CIOFF Türkiye Onursal Başkanı Mehmet Savaş Tuğsavul’un yarım asırlık birikimi ‘’Uluslararası Anahtarlık Koleksiyonu’’ Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

CIOFF Türkiye Onursal Başkanı Mehmet Savaş Tuğsavul’un yarım asırlık birikimi ‘’Uluslararası Anahtarlık Koleksiyonu’’ sergisi Büyükçekmece’de açıldı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde, yurt içi ve yurt dışından özenle derlenen ve farklı kültürlerin izlerini taşıyan 200 parçalık anahtarlık koleksiyonu yoğun ilgi gördü.

17 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir

CIOFF Türkiye Onursal Başkanı Mehmet Savaş Tuğsavul’un 1972 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışından özenle topladığı anahtarlık koleksiyonu, sanatseverleri farklı coğrafyaların simgeleriyle buluşturdu. Bu eşsiz koleksiyon, küçük bir objenin farklı kültürler arasında nasıl köprü kurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sergi açılışının ardından Türk kültürünün yaşatılması ve uluslararası tanıtımı adına yaptığı katkılardan dolayı Mehmet Savaş Tuğsavul’a Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından plaket takdim edildi. Tarihin ve kültürün izlerini taşıyan sergi, 17 Ekim tarihine kadar Büyükçekmece İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.