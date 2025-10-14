Elazığ’da hayata geçirilen ‘Organik Arıcılığın Desteklenmesi ve Geliştirilmesi’ Projesi çerçevesinde arıcılara kovan ve ekipman desteği sağlandı.

Organik arıcılığın desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Organik Arıcılığın Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Projesi, yüzde 75 desteği ve üreticilere yüzde 25 katkısı ile toplam 605 bin 400 TL bütçe ile hayata geçirildi. Proje kapsamında organik arıcılık yapan 15 üreticinin her biri için 10 adet organik boş kovan 5 kilo organik bal mumu, 6 litre varroa ilacı, maske, eldiven, körük, el demiri gibi ekipmanlar verilirken kontrol ve sertifikasyon hizmeti sağlandı. Dağıtım törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, şube müdürleri, STK temsilcileri, üreticiler ve teknik personel katıldı.

Proje ile hem organik bal üretiminin artırılması hem de çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.