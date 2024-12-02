Eskişehir’de 3 yıl 10 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 118,73 gram eroin, 2,37 gram metamfetamin, 4,28 gram bonzai, 19 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 3 yıl 10 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.