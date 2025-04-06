Antalya’nın turistik ilçesi Finike’de, özellikle konutlar ve otellerdeki asansörlerin düzenli olarak denetlenmemesi endişe oluşturuyor. Yaşanan otel yangınları bu konunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA(İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Bolu ve Bursa’da meydana gelen otel yangınlarında, asansör boşluklarının dumanın hızla yayılmasına neden olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, yangın sırasında dumanın kontrol altına alınamamasında yeterli havalandırma sistemlerinin ve dumandan arındırma bacalarının eksikliğine dikkat çekti.

Antalya'nın Finike ilçesinde de benzer bir riskin kapıda olduğu düşünülüyor.

Asansörlerin periyodik kontrol ve bakım süreçlerinin yeterince denetlenmediği, birçok binada ciddi eksikliklerin bulunduğu ifade edildi.

FİNİKE BELEDİYESİ NE YAPABİLİR?

Uzmanlar ve vatandaşlar, Finike Belediyesi’nin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini vurguladı. Asansör kazaları yaşanmadan önce önlem alınması gerektiğini hatırlatan vatandaşlar, hem belediyeyi hem de bina yönetimlerini daha hassas davranmaya çağırdı.

Önerilen adımlarda denetimlerin sıklaştırılması ön planda olurken, asansör kontrollerini yapan firmaların çalışmalarının yakından takip edilmesi istendi.

Yetkili firmalarla iş birliği konusunda bina sakinlerinin bakım ve onarım için yalnızca yetkili ve deneyimli firmalarla çalışmasının teşvik edilmesi istenirken, bina yöneticileri ve sakinlerine yönelik bilgilendirme kampanyaları ile asansör güvenliği konusunda farkındalığın artırılması yönünden halk bilinçlendirilmesinin önemli olduğu kaydedildi.