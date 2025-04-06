Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Duacı Mahallesi’nde 36 bin metrekare alanda yapımına başlanan Gençlik Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hizmet çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına Duacı Mahallesi’nde 36 bin metrekarelik alana kurulacak olan ‘Gençlik Parkı’nın yapımına başlandı. Geniş bir alana sahip olacak Duacı Gençlik Parkı tamamlandığında sosyal donatı alanları ile dikkat çekecek. Gençlik parkında, kafeteryalar, özel bireyler için oyun alanları, 1 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve çeşitli oturma alanları yer alacak. Ayrıca gençlik parkında 10 bin kişilik bir konser alanı da oluşturulacak.

Çalışmaları yerinde inceledi

Duacı Mahallesi’nde 36 bin metre kare alanda yapımına başlanan Gençlik Parkı’ndaki çalışmaları Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bürokratlarıyla beraber yerinde inceledi. Duacı Gençlik Parkı’nın Antalya’nın en önemli sosyal yaşam alanlarından biri haline geleceğini belirten Kocagöz "Bu park, sadece gençlerimiz için değil, her yaş grubundan vatandaşımıza hitap eden bir alan olacak. Bu proje, Kepez’in sosyal dokusuna büyük katkı sağlayacak" dedi.