Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde "pat pat" olarak bilinen motorlu tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa’ya bağlı Öznurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği pat pat aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Yasin Y., Musa K., Hifa K., Süleyman Y. ve Emine Elif Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yasin Y. ve Musa K., ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralılar Hifa K., Süleyman Y. ve Emine Elif Ş.’nin Gazipaşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.