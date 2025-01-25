Hatay’da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangınla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Antakya ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan şantiye alanındaki işçi yatakhanesinde çıkan yangında alevler yükselmişti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralanma ve can kaybı yaşanmazken konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu. Yangının çıkış sebebi yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkacak.
Kaynak: iha