Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Elif Özbek görevi Halil İbrahim Yaşar’dan devraldı.

23 Ocak tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan il müdürü atamaları kapsamında Niğde İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Elif Özbek göreve başladı. Halil İbrahim Yaşar’dan görevi devralan Özbek; müdürlük birimlerini ziyaret ederek kurum personeliyle tanıştı, personelden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi. Uzun yıllardır Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren Halil İbrahim Yaşar; göreve yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek’e hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Özbek ise yaptığı açıklamada; “Büyük bir heyecan ve gururla başladığım görevimde bugüne dek yapılmış kıymetli çalışmaları daha da geliştirebilmek ve bu çalışmalara yenilerini ekleyebilmek umuduyla başarılı işler ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bu anlayışla bugünden itibaren Niğde’de eğitim-öğretime dair fikri ve projesi olan herkesle iş birliği içerisinde çalışabileceğimizi belirtmek isterim. Bugüne kadar görev yapmış, şehrimizin eğitimine katkıda bulunmuş herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğitimin nadide unsuru öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz ve geleceğimizin mimarı öğrencilerimizle eğitim-öğretim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Bu süreç hepimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Elif Özbek Kimdir ?

Elif Özbek, 1978 yılında Kars Arpaçay’da doğdu. Ankara’da öğrenim hayatına başlayan Özbek, Mamak İmam Hatip Lisesi’nden 1994 yılında mezun olmuş ve 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans öğrenimini Ahmet Yesevi Üniversitesi Ekonomi ve Hukuk Fakültesi Eğitim Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Özbek, ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Aile Çalışmaları Bölümü Yüksek Lisansını tamamlamıştır.