Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki 1800 rakımlı Ernek Yaylası’nda vatandaşlar donan gölette buzları motorlu testereyle keserek balık avladı.

Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesi’nde yer alan Ernek Yaylası’nda bulunan gölet buz tuttu. Yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tutan gölette balık avlamak isteyen vatandaşlar ise çareyi motorlu testereyle buzları kesmekte buldu. Eskimo usulü balık avlamak isteyen Mücahit Sezgin buzları testereyle keserek ağları gölet içerisine bıraktı. Arkadaşlarıyla birlikte uzun süre ağlara balık vurmasını bekleyen Sezgin daha sonra amacına ulaştı. Buz tutan gölet altından kilolarca balık avlayan Mücahit Sezgin 15 yıldır kış kampı yapmak için alana geldiklerini ve bu sene ilk defa balık tutmayı denediklerini söyleyerek sonuçtan memnun kaldıklarını dile getirdi.