Bayraklı Belediyesi, Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’yu katledilişinin 32’nci yılında andı.

Bayraklı Belediyesi, Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’yu katledilişinin 32. yılında unutmayıp anma töreni gerçekleştirdi. Bu kapsamda sahnelenen ‘İnsanca Bir Aydın Uğur Mumcu’ müzikli tiyatro oyunu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteride, Mumcu’nun hayatı, ideolojisi ve meslek ilkeleri tiyatro ve müziğin eşsiz uyumuyla anlatıldı. Bayraklı Belediyesi tarafından vatandaşla buluşturulan Mavi Düşler Tiyatrosu’nun Araştırmacı-Yazar Uğur Mumcu anısına özel hazırladığı ‘İnsanca Bir Aydın’ gösterisi, unutulmaz anlara sahne olurken, izleyenleri de duygulandırdı. İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili Özgür İnli, meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarımın temsilcileri, CHP Bayraklı ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileriyle yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili Özgür İnli, "Uğur Mumcu’nun kalemi hiçbir zaman yere düşmeyecek, bizler onun bıraktığı ışığı sonsuza kadar taşımaya devam edeceğiz. Mumcu’yu ve onun nezdinde tüm demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

Etkinlik büyük beğeni topladı

Mavi Düşler Tiyatro grubu tarafından sahnelenen gösteri izleyenlerden tam not aldı. Sanat yönetmenliğini, oyuncu ve yazar Nazlı Kayı’nın üstlendiği etkinlikte, Serkan Salgın, Hamit Demirhan ve Setanay Caymaz oyunculuklarıyla dikkat çekti. Müzikte; gitarıyla Aysun Timurcan, flütte Dilara Elagözlü, akordeon ve piyanoda Nesrin Bacak, ritimde ise Özlem Pektaş, hem enstrümanları hem de vokalleriyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Müzik ve tiyatronun iç içe geçtiği bu özel programda, Mumcu’nun düşünceleri ve mücadeleci kişiliği sanatın gücüyle bir kez daha hatırlandı. Sanatçıların etkileyici performansları, izleyicilerin beğenisini kazandı.

“Mumcu, düşüncüleriyle yaşamaya devam ediyor”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Uğur Mumcu, cesareti, dürüstlüğü ve aydın kişiliğiyle yalnızca gazetecilik değil, toplumsal sorumluluk adına da bir semboldü. O, yaşamı boyunca gerçeğin peşinden koşan, korkusuzca halkı aydınlatmaya çalışan bir gazeteci olarak, yalnızca kalemiyle değil, yüreğiyle de karanlığa meydan okudu. Mumcu, topluma ve ülkesine olan sorumluluğuyla, hakikati arama yolunda hiçbir tehdit ve baskıdan korkmadan yürüyen bir isimdi. Onun fikirleri ve özgürlük mücadelesi bizlere her zaman yol göstermeye devam edecek” dedi.