Ankara’nın Altındağ ilçesinde Nihat Başakar İlkokulu yönetiminin çocuklarla birlikte kurduğu kentin ilk okul radyosu, 2 yıldır yayınlarını sürdürüyor. Okul müdürü Fevzi Buyrukcu, "Radyo NBİ’yi internet üzerinden daha fazla kitlelere ulaştırmayı düşünüyoruz" dedi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Nihat Başakar İlkokulu öğrencilerinin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve medya okuryazarlığını artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan Ankara’nın ilk okul radyosu yayınlarını sürdürüyor. Okul bünyesinde oluşturulan radyo stüdyosunda öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde haber bültenleri, röportajlar ve kültürel içerikler hazırlıyor. Radyo, hem okul içinde hem de internet üzerinden dinlenebiliyor. Düzenlenen radyo programına Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, veliler ve çocuklar katılım sağladı.

"Hepsi çok mutlular ve heyecanlılar"

Okul bünyesinde oluşturulan radyo programı hakkında konuşan veli İlknur Baday, çocukların sevinçlerine ortak olduklarını belirterek, "Hepsi çok mutlular ve heyecanlılar. Biz çok memnunuz. Bu programda şiirler okuyorlar, kitap anlatıyorlar, şarkılar söylüyorlar. Birbirleriyle güzel dinletiler yapıyorlar. Öğrencilere çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Açıkçası diğer okul yöneticilerinin de bunları gördüğünde etkileneceklerini düşünüyorum" dedi.

"Okulumuza davet ettiğimiz misafirlerimizle beraber programımızı biraz daha geliştirdik"

Okul radyo programında bir süredir radyo yayınlarının yapıldığını ve öğrencilerle birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade eden okul müdürü Fevzi Buyrukcu ise, "Nihat Başakar İlkokulu olarak geçen yıl Öğretmenler Kurulu’nda aldığımız karar neticesinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin beraber hazırladıkları Radyo Nihat Başakar, öğrencilerimizin tabiriyle Radyo NBİ kapalı devre test yayınlarına başladık. Daha sonra her ay düzenli olarak okulumuza davet ettiğimiz misafirlerimizle beraber programımızı biraz daha geliştirdik. Programda öğrencilerimizin hazırladığı bölgemizden, ülkemizden, dünyadan haberlerin, güncel haberlerin sunulduğu, şarkı ve türkü okumaları, ardından şehir sunumları, daha sonra da o hafta misafirimiz olan konuklarımıza yine öğrencilerimizin yönettiği canlı sorularla programımızı tamamlıyoruz. Nihat Başakar İlkokulu olarak Altındağ ilçesinde dezavantajlı bir bölgede bulunuyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal, duygusal ve kişilik gelişimlerini geliştirmek amacıyla bu programları hazırladık. Bu programların öğrencilerimizin özellikle konuşma becerilerine, birbiriyle iletişim kurmaları ve istemediğimiz davranışlardan uzaklaşma noktalarında bayağı faydalı, etkili sonuçlarını görmekteyiz" diye konuştu.

"Radyo NBİ’yi internet üzerinden daha fazla kitlelere ulaştırmayı düşünüyoruz"

Radyo NBİ’yi daha fazla kitleye ulaştırmak adına tanıtım yapmayı planladıklarını da belirten Buyrukcu, "Radyo NBİ’yi kısmet olursa internet üzerinden daha fazla kitlelere ulaştırmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Bunun yanında Nihat Başakar İlkokulu olarak iki tane vitrin projemiz var. 2024 eğitim-öğretim yılında çocuklarımızın yazdıkları şiirleri öğretmenlerimizle birlikte kitap haline getirip, tamamen öğretmenler arasında iş birliği içerisinde yayınladık. Daha sonra bu kitapları için imza programı düzenledik. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında da yine öğrencilerimizin hazırladığı mektuplardan oluşan Altın Mektuplar isimli kitabımızı yayınladık. Kısmet olursa bu sene de Altın Hatıralar’ı yayınlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrenci bizim için aslında her şeydir"

Müdür olmadan önce sınıf öğretmeni olduğunu belirten Buyrukcu, bir öğrencinin kalbine dokunmanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Öğrenci aslında bizim için her şeydir. Öğrenci bizim geleceğimizin teminatıdır. Öğrencilerimizi bizim elimizde şekillenmeyi bekleyen bir hamur gibi görüyoruz. Biz onları geleceğe, ülkesine, vatanına, milletine hayırlı bir nesil olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Burada önemli olan bizim kahraman çocuklarımız"

Radyo NBİ’nin her kitleye ulaşması için okul yönetimi olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten sınıf öğretmeni Sevil Erbektaş ise, "Uygulamamıza geçen sene başladık. Bu sene 2’nci yılımız. Çeşitli konuklar, akademisyenler, mesleğinde uzman kişileri davet ederek başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Burada önemli olan bizim kahraman çocuklarımız. Çocuklara sorumluluk vermek amacımız. Geri dönütler aldıkça da çok mutlu oluyoruz. Velilerimizi okula davet ediyoruz. Böylelikle Aile Yılı münasebetiyle de velilerimiz okula katılımlarıyla da işbirliği içinde başarılı bir şekilde yürütüyoruz" dedi.