İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER), Türk dünyası genelinde düzenlenen "Bizim Ailemiz Türk Dünyasıdır" konulu makale yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Bakü’de gerçekleştirilen yarışmada İZAZDER’i temsilen yer alan İzmirli üniversite öğrencileri Yusuf Çağlar Demirağ, Umut Meriç Berberoğlu ve Sübhan Hıdırzade, kaleme aldıkları makalelerle ödüle layık görüldü. Dereceye giren öğrenciler, Ege Üniversitesi’nde düzenlenen özel törenle plaketlerini teslim aldı.

Türk dünyasının ortak mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen "Türk Dünyası: Ortak Miraslardan Ortak Geleceğe Doğru" projesi kapsamında Bakü’de gerçekleştirilen "Bizim Ailemiz Türk Dünyasıdır" konulu makale yarışması, gençler arasında büyük ilgi gördü. Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı’nın mali desteğiyle, Orta Asya ve Güney Kafkasya Basın Özgürlüğü Ağı (CASCFEN) tarafından organize edilen yarışmada, İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) adına katılan İzmirli öğrenciler üç ödül kazanarak hem derneğe hem kente gurur yaşattı.

Ödüller Ege Üniversitesi’nde takdim edildi

Makale yarışmasında dereceye giren İzmirli öğrenciler, ödüllerini Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen özel törende aldı. Törene; Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, Sosyal, Ekonomik, Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vefa Kurban, İZAZDER Başkanı Perviz Altay ve Kadınlar Komitesi Başkanı Terlan Akçay katıldı. Öğrenciler Yusuf Çağlar Demirağ, Umut Meriç Berberoğlu ve Sübhan Hıdırzade, kendilerine destek veren CASCFEN Başkanı ve Proje Yöneticisi Nadir İsmailov’a ve İZAZDER yönetimine teşekkür etti.

Bakü’de başlayan başarı hikâyesi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen "Türk Dünyası: Ortak Miraslardan Ortak Geleceğe Doğru" programının kapanış etkinliği, ödül sürecinin başlangıç noktasını oluşturdu. İZAZDER Başkanı Perviz Altay, Bakü’de düzenlenen toplantıya CASCFEN Başkanı Nadir İsmailov ile birlikte katıldı. Program kapsamında iki kurum arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Türk dünyası gençliği, kültürel etkileşim ve sivil toplum alanlarında ortak projelerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Altay: "Bu başarı İzmir’in ve Türk dünyasının gururu"

İZAZDER Başkanı Perviz Altay, ödül süreci ve Bakü temaslarına ilişkin değerlendirmesinde, projenin Türk dünyası gençliğini ortak değerler etrafında buluşturan önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Altay, İzmirli öğrencilerin elde ettiği başarının yalnızca İZAZDER’in değil, tüm Türk dünyasının gururu olduğunu belirterek, Ege Üniversitesi’nde düzenlenen törenin kardeşlik bağlarının en somut göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Türk dünyası dayanışması güçleniyor

Öte yandan, Bakü’de gerçekleştirilen kapanış programında da Türk dünyasının birliği ve ortak geleceği vurgulandı. Etkinlikte; KKTC Temsilcisi Ufuk Turganer, milletvekilleri Elçin Mirzebeyli ve Vügar İskenderov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Dr. Alptekin Cihangir İşbilir, BAYRAQDAR Medya Genel Yayın Yönetmeni Azer Hasret gibi birçok önemli isim yer aldı. Toplantı sonunda, Türk dünyasının dayanışmasına katkı sağlayan kurum ve temsilcilere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.