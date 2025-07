Ankara Valiliği ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde ‘Muhtar Akademisi Eğitim Programı’ düzenlendi.

Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan ‘Muhtar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği Protokolü’ kapsamında muhtarların yerel yönetim sürecindeki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Aziz Köklü Konferans Salonu’nda ‘Muhtar Akademisi Eğitim Programı’nın açılışı ve ilk dersi gerçekleştirildi. Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve muhtarlar katıldı.

"Muhtarlar yönetimin en temel yapı taşlarından birisidir"

Muhtarların devlet yönetiminde önemli bir konumda olduklarını belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, "Muhtarlar kritik bir konumda ve yönetimin en temel yapı taşlarından birisi. Mahallelerimiz ve köylerimizin gören gözü, duyan kulağı, konuşan sesi, nabzı ve orada bizim için büyük önem taşıyan görevleri çok kritik konumda olan insanlardır. Vatandaşlarımızın en yakın gördüğü kişiler ve demokrasimizin ve kamu hizmetlerine yetiştirdiği açıdan son derece hayati bir önemiyle sahip konumdalardır. Dolayısıyla muhtarlar katılımcı, şeffaf ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışında geliştirmek durumunda. Dünya gelişiyor. Sürekli yeni bilgi kaynakları, yeni ihtiyaçlar söz konusu oluyor. Devletimizin sağladığı yeni imkanlar oluyor. Muhtarların da rektörün de valinin de bakanların da en temel görevi devletin imkanlarıyla milletin ihtiyacını buluşturmaktır. Muhtarlarımız devletin sağladığı imkanları, milletimizin ihtiyacını karşılayan mağdur iş yaparken mutlaka bilgiye ve tecrübeye dayalı davranılmak durumundadır. Ankara Üniversitesi olarak biz bilgi yönetmek kadar bu bilgiyi topluma aktarmayı da kendimiz için şerefli bir görev olarak görüyoruz. Bugünkü görevimiz Muhtarlık Akademisi’nin programına ev sahipliği yapmak oldu. 3 ayrı aşamada yapılacak programın hepsinde de Ankara Üniversitesi’nin çok etkin hocalarının tecrübelerini ve bilgilerini aktaracağını biliyoruz" diye konuştu.

"Bugün muhtarlarımız dünden daha fonksiyonel ve etkili"

Muhtarların geçmişe göre daha fazla önemi olduğunu ve fazla yetkilerinin bulunduğunu ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bugün muhtarlarımız dünden daha fonksiyonel ve daha etkilidir. Çünkü dünden daha fazla yetkileri var. Belki birtakım talepler olabilir, yetki noktasında birtakım ihtiyaçlar olabilir ama şu bilinsin ki devletimiz ve valiliğimiz sizlerin güçlü olmasından güç kazanıyorlar. Sizler ne kadar güçlü olursanız bizim işimiz o kadar kolaylaşır. Dolayısıyla bu noktada sizin elinizde imkan olmasa bile kamunun imkanları sizin ihtiyaç talepleriniz karşısında sizlerin emrine sunuluyor. Sizlerden gelen bilgi ve sizlerden gelen talepler öncelikle dikkate alınıyor" ifadelerini kullandı.

"Asayiş açısından mahallelerimizde ciddi sorun yaşamıyoruz"

Ankara’da güvenlik açısından diğer şehirlere göre çok fazla sorun yaşamadığını ve kolluk kuvvetlerinin her an teyakkuzda olduğunu söyleyen Vali Şahin, "Genel asayiş açısından mahallelerimizde, kırsal bölgelerimizde çok ciddi sorun yaşamıyoruz. Ankara’mız hırsızlık olaylarında şu anda günde 1 buçuğun altına düşmüş durumdadır. 6 milyonluk bir şehre baktığımızda bu düşük bir rakamdır. Fakat her zaman şunu söylüyoruz. ‘Sıfır birden her zaman büyüktür ve her zaman iyidir.’ Biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Dolayısıyla daha güvenli mahallelerin oluşması noktasında sizlerden destek ve gayret bekliyoruz. Biz sizin için orada varız. Kolluk kuvvetlerimiz sizin için var. Diğer kamu görevlilerimiz sizin için var" dedi.

"Alınan tedbirler kapsamında 10 Haziran’dan itibaren ormanlara giriş yasaklandı"

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangınları kapsamında alınan tedbirleri açıklayan Şahin şunları kaydetti:

"26 Mayıs tarihinde valilik olarak orman yangınlarına karşı aldığımız tedbirleri ilan etmiştik. Bu tedbirlerimiz kapsamında 10 Haziran’dan itibaren ormanlarımıza girişleri yasakladık. Vatandaşımızın piknik ihtiyacını karşılanması noktasında belirli alanlar belirledik. Buralarda pikniklerini yapabilirler ama bunun dışındaki alanlara girmelerinin doğru olmadığı yangınlar açısından, ormanlarımızın güvenliği açısından uygun olmadığını belirttik. Bu konuda da özellikle jandarma bölgemizde bulunmaktadır ve yirmi dört saat devriye görevini sürdürmektedir."