Sivas’ta kangal köpeği ile koyun ve kuzu arasında gözlemlenen duygusal bağ, izleyenleri duygulandırdı. Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız ise sert yapısıyla bilinen kangalların koyunlara karşı şefkat dolu yaklaşımına vurgu yaparak, iki hayvan arasındaki dayanışmanın önemini anlattı.

Türkiye’nin milli değeri olarak bilinen Kangal köpekleri, yalnızca sert yapılarıyla değil korudukları hayvanlara karşı gösterdikleri merhametle de dikkat çekiyor. Sivas’ta bir vatandaş bir Kangal köpeği ile koyun ve kuzusu arasında yaşanan yakın teması kaydetti. İçleri ısıtan görüntülerde anne koyun ve yavrusu yan yana dururken, Kangal köpeği ise yavaş adımlarla yanlarına yaklaşarak oturmak istiyor. Ardından yavru ile anne koyunun arasına giren Kangal, sakin bir şekilde yere yatarak, anne koyun tarafından seviliyor. Sosyal medyada büyük beğeni alan görüntüler, Kangal köpeklerinin koyunlarla yıllar içinde geliştirdiği içgüdüsel bağı bir kez daha ortaya koydu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, bu ikilinin gönül bağlarını hiçbir sekide birbirinden koparmadıklarını söyleyerek, "Bu hayvanlar birbirlerine aşık, birbirlerine sevdalı ve birbirleri ile bir bütün olma özellikleriyle var olan yapıya sahipler" dedi.

"Bu hayvanlar birbirine aşık"

Hüseyin Yıldız, koyunun kangal köpeksiz yapamayacağını söyleyerek, "Bu ikilinin gönül bağlarını hiçbir sekide birbirinden kopamıyoruz Kangal köpeği koyunsuz, koyunda kangal köpeksiz olmaz. Doğaları da zaten bunu gerektiriyor. Bu yüzden de birbirlerine hasretlik duyuyorlar. Bir kangal yeni doğduğunda daha yavruyken annesiyle birlikte biz bunu koyun dışkısıyla buraya getirip adapte ediyoruz. Birbirlerinde uyumlarında bir sıkıntı olmasın diye. Bu hayvanlar birbirlerine aşık, birbirlerine sevdalı ve birbirleri ile bir bütün olma özellikleriyle var olan yapıya sahipler. O yüzden bu hayvanları kısıtlamak zevk için onları belli bir alanda yetiştirmek yanlış. Kangalların ait olduğu yerler koyun sürüleri, dağ, taş, ve coğrafyadır" dedi.

"Olumlu tepkiler aldık"

Videoyu görenlerin duygulandıklarını belirten Yıldız, "Videodan sonra çok olumlu tepkiler aldık. Bu videodan ağlayanlar ve duygulananlar oldu. Daha önceden çobanlık yapıp bu işe yıllarını veren insanlar, bu video ile geçmişe döndüler. Günümüzde böylesi bir görüntüyle karşılaşmaları onları da geçmişe götürdü. Kangal aslında tabiatı gereği serttir ancak olması gerektiği yerde daha serttir. Sevdiği, koruduğu ve sahipkâr davrandığına karşı da oldukça merhametlidir. İkisinin arasındaki duygusal bağı videoda görüyoruz. Ben kangalları koyun sürüsüne saldığımda karakteristik yapılarının aynı olduğunu görüyorum. Birbirlerine sarılıp birbirlerini yalıyorlar. Biri koruyor diğeri ise korunuyor ikisi de bunun farkında. Kangallar ve koyunların arasındaki duygusal bağ insanlarda yoktur. İki hayvan arasında dayanışmaları çok fazla. Koyun kendisini koruyan kangala karış inanılmaz derecede bir sevgi gösterisinde bulunuyor. Öyle bir karakter bağı var ki bu ikilide bu da duygusal bağa giriyor bizler de insan olarak bunu birbirlerine sürtünmelerinden, birlikte şu içmelerinden, mimiklerinden görebiliyoruz" diye konuştu.

"Anadolu’nun ikilisi bunlar"

Yıldız, koyunların birçok köpek ile otlamaya gidebileceğini ancak kangal ile olan sevgileri ve bağlarının çok farklı olduğunu ifade ederek, "Kangallar bu yüzden dünyaya üzerinde en çok tercih edilen karakter sahibi bir köpektir. Her köpek, koyun otlatmaya gidebilir ancak koyunu kurttan koruyamayabilir. Bu özelliği koyunlar da biliyor ve kendini güvende hissediyor. Çünkü arkasında onu seven ona aşık olan bir dostu var, dev gibi bir karakter var. Bu nedenle koyun ona bir minnetle yakışıyor, kangal da sevgi ile korumasından dolayı ona aşk ile yaklaşıyor. Bu iki hayvan Anadolu’nun ikilisi. Anadolu bu anlamda çok büyük bir zenginlik. Kangal kurda, tilkiye hırsıza ve dışarıya karşı sert ancak koyuna da bir o kadar dost. Koyunlar, birçok köpek ile otlamaya gidebilir ancak kangal ile olan sevgileri ve bağları çok çok farklıdır" şeklinde konuştu.