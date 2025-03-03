Ankara'da ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye ‘Fitre Ver’ ve ‘Fidye Ver’ kampanyalarını başlattı.ANKARA (İGFA) -Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vatandaşlara, “Gelin, fitrelerinizle bir sofraya umut, bir aileye huzur olalım” çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında destek olmak amacıyla “Ramazan Ayının Bereketi Her Sofrada Hissedilsin Diye İhtiyaç Sahipleriyle Hayırseverler Arasında Köprü Olmaya Devam Ediyoruz” sloganıyla ‘Fitre Ver’ ve ‘Fidye Ver’ kampanyalarını bu yıl da sürdürdüklerini belirten Başkan Yavaş, kampanyaya katılmak isteyen hayırsever vatandaşlar “https://fitrever.ankara.bel.tr/” internet sitesi üzerinden bağışta bulunabileceğini açıkaldı.

30 GÜNLÜK FİDYE SEÇENEĞİ

"Ankara’da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için Fitre/Fidye Ver kampanyası ile gelin fitrelerinizle bir sofraya umut, bir aileye huzur olalım" diyen Başkan Mansur Yavaş, Ankara'da kurulan dayanışma ağına katılmak isteyen vatandaşları https://fitrever.ankara.bel.tr adresine davet etti.

Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak, Ramazan'ı daha huzurlu ve bereketli geçirmelerine katkı sağlamak isteyen hayırseverlerin fitre ve fidyelerinin ihtiyaç sahiplerine eşit olarak dağıtılabilmesi amacıyla tek seferde 5 işlemin yapılabildiği sistemde, 30 günlük fidye yardım seçeneği de bulunuyor.