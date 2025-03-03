Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesinde, Jandarma personeline yangın önleme ve söndürme eğitimi verildi.

Eğitim, Yerkesik Orman İşletme Şefi İbrahim Özkan tarafından gerçekleştirilirken, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görev yapan personel katılım sağladı.

Eğitim kapsamında yangınların çıkış nedenleri, yangına ilk müdahale yöntemleri ve söndürme teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

Orman yangınlarına karşı bilinçlenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, özellikle yaz aylarında yangın riskinin arttığını ve bu tür eğitimlerin afetlere karşı hazırlıklı olunması açısından büyük katkı sağladığını belirtti.

Eğitim sonunda jandarma personeline yangınla mücadelede kullanılabilecek ekipmanlar tanıtıldı ve yangına müdahale pratiği yapıldı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.