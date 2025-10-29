Mersin’in Anamur ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Yunus Emre, Akdeniz Camii Müberra Mert ve Değirmencik Burnu 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler, cumhuriyetin anlam ve önemini öğretici faaliyetlerle öğrendi. Marşlar, şiirler ve bayrak gösterileriyle renklenen programda çocukların kırmızı-beyaz kostümleri görsel bir şölen oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, "4-6 yaş grubu kurslarımız, yavrularımızın hem dini hem milli değerlerle büyümesine vesile oluyor. Evlatlarımız burada Kur’an-ı Kerim’i, İslam ahlakını ve temel dini bilgileri öğrenirken; bu tür etkinliklerle de vatan ve millet sevgisini kalplerine yerleştiriyorlar" dedi.

Cumhuriyet Bayramına özel olarak hazırlanan programda öğrenciler hem eğlendi hem de cumhuriyetin önemini pekiştirdi. Günün sonunda miniklere bayrak, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.