Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, minik öğrencilerin gösterileri, halk oyunları, tekvando ve jimnastik performanslarıyla coşkuyla kutlandı. Jandarma komandoların sergilediği gösteriler ve resmi geçit töreni kutlamalara renk kattı.

Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Atilla Toros’un Kültür Merkezi Şeref Salonunda tebrikleri kabulüyle başladı. Kent protokolü, siyasi partiler, askeri erkan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı törende Vali Toros, tebrikleri kabul etti.

Tebrik töreninin ardından kutlamalar, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanında devam etti. Törene, Vali Toros’un yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Daracan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Toprağı vatan kılmak kolay değildir"

Törende konuşan Vali Toros, vatandaşlara seslenerek, "Değerli Mersinliler, toprağı vatan kılmak kolay değildir. Çünkü vatan bedel ister, o bedel candır. Biz o bedeli ödedik, gerektiğinde yine öderiz. Çünkü cumhuriyet, şehitlerimiz ve gazilerimizin emaneti; gençlerimizin ise en kıymetli geleceğidir. Yürekten inanıyorum ki yarının teminatı olan gençlerimiz, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir yıldız gibi parlayacak, ülkemizin adını şanla, şerefle her alanda yazdırmaya devam edecektir. Bu duygularla, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları canlarıyla, kanlarıyla vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Vali Toros’un konuşmasının ardından tören, minik öğrencilerin renkli gösterileriyle başladı; jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Kutlamalarda jandarma komandoların sergilediği silahlı hareket gösterisi izleyicilerden yoğun alkış aldı. Program, resmi geçit töreni ve savaş uçaklarının geçişiyle sona erdi.