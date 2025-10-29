Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsleri öğrencileri, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıldönümünü coşku dolu etkinliklerle kutladı. Kongre Merkezinde düzenlenen programda çocuklar, dans, müzik ve drama gösterileriyle sahne alarak ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

Programda Dans Atölyesi öğrencileri halk dansları gösterisi sunarken, Müzik Atölyesi öğrencileri orkestra olarak sahneye çıktı. Öğrenciler, ‘İzmir Marşı’ ve ‘Parla’ gibi eserleri büyük bir coşkuyla seslendirdi. Piyano, keman ve saz resitalleri de izleyicilerden tam not aldı. Resim Atölyesi öğrencileri ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ temalı sergileriyle etkinliğe renk kattı. Fotoğrafçılık Atölyesi öğrencilerinin objektiflerinden yansıyan kareler de sergi alanında büyük beğeni topladı. Masal Atölyesi öğrencileri ise hazırladıkları drama gösterisiyle izleyenlerden alkış aldı.

Aileler, çocuklarını sahnede izlerken hem gurur hem mutluluk yaşadı. Cumhuriyet coşkusunun sanatla buluştuğu programda minikler, özgüvenlerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

"Çocuklarımız, 29 Ekim coşkusunu hepimize yaşattı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, etkinliğin çocukların gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Çocuklarımız Dans Atölyesinde halk dansları gösterileri, Müzik Atölyesinde koro ve enstrüman resitalleri gerçekleştirdi. Fotoğrafçılık Atölyesi öğrencilerimiz bugün objektiflerinden yansıyan kareleri sergiledi, Resim Atölyesi öğrencilerimiz de ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu çalışmalarını sundular. Hepimiz büyük bir heyecan yaşadık. Cumhuriyetimizin ışığında büyüyen çocuklarımızın, aydın ve üretken bireyler olarak yaşamlarına devam edeceğine inanıyoruz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" dedi.

"Sahneye çıkmak gurur vericiydi"

Mezitli Çocuk Kampüsü öğrencilerinden Lina Maya Çeltik, orkestra grubunda yer aldığını belirterek, "Çok güzeldi. Annelerimiz bizi izledi. Herkes alkışladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinden Berra Dilan Elmas ise "Arkadaşlarımla bir araya gelip drama gösterisi yaptık. Bugün özel bir gündü. Ailelerimiz bizi izledi. Çok mutluyum" dedi.

Velilerden Başkan Seçer’e teşekkür

Veliler de çocuklarının gösterilerinde büyük gurur yaşadı. Toroslar Çocuk Kampüsü velilerinden Gözde Erdoğan, "Kızım zeybek oynadı. Çok gururlu ve mutluyuz. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ederiz. Yeri geldi duygulandık, yeri geldi sevindik. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.