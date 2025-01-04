Anadolu Üniversitesi, 2024 yılında uluslararası eğitim sıralamalarında elde ettiği önemli başarılar ve aldığı ödüllerle dikkat çekti.

Başarılı bir eğitim yılını geride bırakan Anadolu Üniversitesi bu kapsamda, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Çevrim İçi Öğrenim Sıralaması’nda "Bronz" kategorisinde yer alarak aynı zamanda QS World University Rankings’te Avrupa’nın en iyi 500 üniversitesi arasında konumlandı. Öte yandan THE World University Rankings’te ise Türkiye genelinde 13’üncü sırada yer alan Anadolu Üniversitesi, ayrıca 14 akademisyeninin “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer almasıyla birlikte uluslararası araştırma kapasitesini ve akademik etkileşimini de ortaya koydu.

Anadolu Üniversitesinden Times Higher Education’da önemli başarı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), bu yıl ilk kez Çevrim İçi Öğrenim Sıralamalarını açıkladı. Türkiye’den 9 üniversitenin yer aldığı bu prestijli sıralamada Anadolu Üniversitesi, "Bronz" kategorisinde yer alarak dünya üniversiteleri arasında önemli bir konum elde etti. THE tarafından yapılan sıralamada, üniversitelerin çevrim içi öğrenim alanındaki yenilikçi yaklaşımları ve dijital eğitim imkanları değerlendirildi. Değerlendirme kapsamında ayrıca, öğrenci katılımı, erişilebilirlik, teknolojik altyapı gibi faktörler de dikkate alınarak üniversitelerin bu alandaki performansı kapsamlı bir şekilde analiz edildi.

Anadolu Üniversitesi Avrupa’nın en iyi 500 üniversitesi arasında

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond (QS), Avrupa’nın en iyi 500 üniversitesini açıkladı. Akademik saygınlık, fakülte başına atıf sayısı, istihdam oranı, öğrenci oranı, uluslararası öğrenci sayısı, uluslararası araştırma ağları vb. kriterlere göre belirlenen sıralamada Türkiye’den 21 üniversite ilk 500 üniversite arasına girdi. Anadolu Üniversitesi ise 42 ülkeden binlerce üniversitenin yer aldığı sıralamada 487’inci sırada yer alarak uluslararası başarısını ve prestijini güçlendirdi.

Türkiye, The World University Rankings 2025 sıralamasında 13’üncüsü

Anadolu Üniversitesi, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan THE World University Rankings 2025 sonuçlarına göre listeye giren Türkiye’deki 111 üniversite arasında ise 13’üncü oldu. Anadolu Üniversitesi Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 6’ıncı sırada yer alma başarısı gösterdi.

Anadolu Üniversitesinden 14 bilim insanı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli bilimsel bir yayın şirketi iş birliğiyle her yıl hazırlanarak dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı liste, “Yıllık Etki” ve “Kariyer Boyu Etki” olarak iki ayrı kategoride yayınlandı. Listenin 2023 sıralamasında Türkiye’den bin 518 akademisyen, listeye girmeye hak kazandı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi olan 13 bilim insanı; Prof. Dr. Cem Işık, Doç. Dr. Aras Bozkurt, Prof. Dr. Ayşe Eren Pütün, Prof. Dr. Ersan Pütün, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Doç. Dr. Rüstem Keçili, Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop, Prof. Dr. Fatih Demirci, Doç. Dr. Belgin Sever Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2023 Etki Sıralamasında yer alma başarısı gösterdi. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Işık Türkiye sıralamasında 46’ıncı, dünya sıralamasında ise ilk 10 bin içerisinde yer aldı. Doç. Dr. Aras Bozkurt Türkiye sıralamasında 182’inci, Prof. Dr. Ayşe Eren Pütün 184’üncü, Prof. Dr. Ersan Pütün ise 401’inci sırada yer alarak ilk 500 bilim insanı içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Öte yandan Anadolu Üniversitesinden 14 bilim insanı, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Kariyer Boyu Etki Sıralaması’na adını yazdırdı. Türkiye’den bin 172 akademisyenin bulunduğu bu prestijli listede, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayşe Eren Pütün, Prof. Dr. Ersan Pütün, Prof. Dr. Cem Işık, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Temel Özek, Prof. Dr. Neşe Kırımer, Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Mine Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Gülhan Turan-Zitoun ve Prof. Dr. Şükrü Beydemir yer aldı.