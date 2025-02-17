Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen Arama Konferansında Dekan Mesut Aygün, geçmiş değerlerine sahip çıkıp, köklü bir fakülte olarak geleceğe daha güçlü adım atacaklarını belirtti.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Arama Konferansı, Hukuk Fakültesi Amfi I’de gerçekleştirildi. Konferansa Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Merve Kutlu Mutluer ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ezer başta olmak üzere fakültesi öğretim elemanları katıldı.

Dekan Aygün: "Fiziksel ve yapısal anlamda değişim ve dönüşüm içerisindeyiz"

Hukuk Fakültesinin yenilendiğini ve eğitim öğretim alanlarını rahatlatmaya yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirten Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün konuşmasının devamında şunları aktardı:

"Bu anlamda geçmiş ve günümüz arasındaki köprüyü sağlamaya yönelik adımlar atıyoruz. Uzun yıllar devam edecek bir kongre serisi düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu kongreleri fakültemizdeki emektar hocalarımızın anısına gerçekleştireceğiz. Daha önce fakültemiz bünyesinde bulunan değerli hocalarımızı ağırlayacağız, bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağız. Fakültemizin geçmiş değerlerine sahip çıkacağız ki köklü bir fakülte olarak geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyebilelim. Fakültemizde 15 yıllık bir kadro tablosu oluşturacağız. Eskiden oluşan bir fotoğraf arşivi oluşturmak ve bu arşivi sergilemeyi de amaçlıyoruz. Bu ortak aklın bir ürünü olacak ve bu ortak akıl ile yolumuzu çizeceğiz. Bugün de bu yolu nasıl çizeceğimize dair planlarımızı yapacak ve önümüzdeki sene itibarıyla da uygulamaya koymaya başlayacağız."

Hukuk Fakültesi Arama Konferans, öğretim elemanlarının farklı komitelere ayrılmasıyla devam etti. Oluşturulan komitelerde ise Hukuk Fakültesi’nde oluşturulacak yeni yapılar ve içerikler üzerinde tartışıldı. Gün boyu devam eden konferansta Hukuk Fakültesi’nin güçlü bir şekilde geleceğe taşınmasına zemin hazırlaması adına fikirler yürütüldü.