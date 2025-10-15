Sivas’ta manda yetiştiriciliğini geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, verimliliği artırmak amacıyla 41 manda boğası yetiştiricilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve İl Özel İdare tarafından desteklenen "Anadolu Mandalarında Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında Sivas İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Ülkesel Projesi’nde yer alan işletmelere toplamda 41 manda boğası dağıtıldı.

Ulaş ilçesi Kovalı köyünde bulunan Et Süt Kurumu Kombinesinde gerçekleştirilen program Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, kurum-kuruluş ve oda temsilcileri, yetiştiriciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Mandaların teslim töreninde konuşan Sivas Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sebahattin Çaylak, "Sivas için bu projenin hayırlı olmasını diliyor, İlimiz hayvancılığına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Başta Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan ise, "Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Ülkesel Projesi, 2012 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sivas İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile ortak olarak; 7 ilçede (Akıncılar, Suşehri, Zara, Yıldızeli, Altınyayla, Gemerek ve Merkez) toplam 160 işletmede yürütülmektedir. 2024 yılı itibari ile proje de; 1146 baş manda varlığımız vardır. İlimizde yetiştirilen Anadolu mandasının süt veriminin yükseltilmesi, yüksek verimli mandaları yetiştiren işletme sayısı ve işletme kapasitelerinin arttırılması amacı ile Sivas İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye, Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Ülkesel Projesi’nde yer alan 41 işletmeye üstün özellikli damızlık 41 manda boğası dağıtılacaktır. Proje yüzde 50 Özel İdare katkılı, yüzde 50 çiftçi katkılıdır. Projenin toplam bütçesi 4 milyon 592 bin TL’dir. Özel İdare katkısı 2 milyon 296 bin TL’dir" dedi.

Konuşmalarının ardından yetiştiricilere sütlaç ikram edilerek toplu fotoğraf çektirildi.