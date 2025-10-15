Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 yaş ve üzeri yurttaşlara yönelik 10 dalda sanat ve meslek kursları için kayıt almaya başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK), sanat ve mesleki alanda kendini geliştirmek isteyen 16 yaş ve üzeri yurttaşlara yönelik ücretsiz kurs programı başlatıyor. Mesleki, teknik ve sanatsal alanda beceri kazandırmak ve istihdama katkı sunmak amacıyla tekstil, kuaför, cilt bakımı, moda tasarımı, el sanatları, resim, müzik, taş işleme, ahşap yapımı ve hasır sepet alanlarındaki kurslar için kayıt başladı. 31 Ekime kadar sürecek kayıt başvuruları, Sümerpark ve Göletlipark DİSMEK kurs merkezlerinden yapılabilecek.