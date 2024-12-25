Eskişehir’de alkollü eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu 3 kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak’ta bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darp etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafların uzlaşması için çaba gösterdi. Ekiplerin tüm çabasına rağmen tarafların uzlaşamaması üzerine 3 kadın gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.