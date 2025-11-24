Düzce'de gece saatlerinde iş merkezinin çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 02.45 sıralarında Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda bulunan iş yerinin çatısında bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında iş merkezinin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.