Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Araçta uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 8 Aralık Pazar günü analiz çalışmaları kapsamında Alaşehir girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 41.84 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan, H.U. (28), M.E. (33) ve A.L. (44) isimli 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar polisteki sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.